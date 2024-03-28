美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，整體空置率回落反映本港住屋需求強勁，尤其隨著大量專才相繼來港工作，為居住需求帶來新動力，令到空置率下跌。值得留意，去年共有52,150個空置單位，惟當中約5,040個單位因未獲發滿意紙，業主尚未入住而介定為「空置」。若扣除此類單位後作計算，去年空置率將由4.1%跌至約3.7%。雖然近年落成量有所上升，但空置率仍一直維持3.7%至4.4%之間徘徊，反映需求穩定及入住量維持一定的水平。

另外，受啟德多個樓盤落成，未來兩年九龍城區續為全港最多私樓落成的區域。據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2024》初步統計數字，今年整體私樓落成最約為22270伙，較2023年的13850伙多60%，明年將再增加近15%至25530伙，創近21年新高，其中包括啟德在內的九龍城區，今明兩年落成量將分別佔全港的26%及27%，合共即涉約1.27萬個單位。

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