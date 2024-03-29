樓市全面撤辣後，各發展商亦積極部署推盤大計。信置（0083）副主席黄永光今日向集團員工致函指，隨著上月發表2024/25年度財政預算案宣布「全面撤辣」，香港物業市場趨向活躍，寄語員工要提升競爭力，捉緊機遇，希望員工多留意身邊的事和趨勢，真正了解顧客和持份者的需要，提升業務增長和競爭力。
他透露，集團今年將有4個住宅項目可供推售，設計將融入可持續發展元素，為住戶提供健康舒泰生活和便利。
另集團響應藝術3月，參加維港兩岸大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」，今屆「藝術@維港」由維港兩岸的大型戶外藝術裝置組成，包括「teamLab：光漣」展覽，而在尖東，集團請來本地及海外藝術家創作創新數碼藝術作品，在尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆呈獻「Chromaflux流動光影」，為公眾帶來藝術、文化、融合科技的嶄新視覺和感官體驗。
此外，集團和黃廷方慈善基金與普門基金會合作籌建過渡性房屋普綠軒，提供約80個單位，讓有需要人士以優惠租金居住；另亦支持政府社區客廳計劃，於去年12月啓用的首個試行項目選址深水埗海峯，各界對社區客廳反應非常正面，正努力籌備第2個參與的社區客廳項目，選址紅磡陽光廣場，將惠及東九龍的劏房家庭。