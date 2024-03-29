moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

信置黃永光：撤辣後樓市趨活躍   捉緊機遇提升業務增長

樓市全面撤辣後，各發展商亦積極部署推盤大計。信置（0083）副主席黄永光今日向集團員工致函指，隨著上月發表2024/25年度財政預算案宣布「全面撤辣」，香港物業市場趨向活躍，寄語員工要提升競爭力，捉緊機遇，希望員工多留意身邊的事和趨勢，真正了解顧客和持份者的需要，提升業務增長和競爭力。  

他透露，集團今年將有4個住宅項目可供推售，設計將融入可持續發展元素，為住戶提供健康舒泰生活和便利。

另集團響應藝術3月，參加維港兩岸大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」，今屆「藝術@維港」由維港兩岸的大型戶外藝術裝置組成，包括「teamLab：光漣」展覽，而在尖東，集團請來本地及海外藝術家創作創新數碼藝術作品，在尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆呈獻「Chromaflux流動光影」，為公眾帶來藝術、文化、融合科技的嶄新視覺和感官體驗。

此外，集團和黃廷方慈善基金與普門基金會合作籌建過渡性房屋普綠軒，提供約80個單位，讓有需要人士以優惠租金居住；另亦支持政府社區客廳計劃，於去年12月啓用的首個試行項目選址深水埗海峯，各界對社區客廳反應非常正面，正努力籌備第2個參與的社區客廳項目，選址紅磡陽光廣場，將惠及東九龍的劏房家庭。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款