他透露，集團今年將有4個住宅項目可供推售，設計將融入可持續發展元素，為住戶提供健康舒泰生活和便利。

另集團響應藝術3月，參加維港兩岸大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」，今屆「藝術@維港」由維港兩岸的大型戶外藝術裝置組成，包括「teamLab：光漣」展覽，而在尖東，集團請來本地及海外藝術家創作創新數碼藝術作品，在尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆呈獻「Chromaflux流動光影」，為公眾帶來藝術、文化、融合科技的嶄新視覺和感官體驗。

此外，集團和黃廷方慈善基金與普門基金會合作籌建過渡性房屋普綠軒，提供約80個單位，讓有需要人士以優惠租金居住；另亦支持政府社區客廳計劃，於去年12月啓用的首個試行項目選址深水埗海峯，各界對社區客廳反應非常正面，正努力籌備第2個參與的社區客廳項目，選址紅磡陽光廣場，將惠及東九龍的劏房家庭。