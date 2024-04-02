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Blue Coast周六首輪開售422伙 大手客最多可購8伙

長實（1113）、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸3B期Blue Coast在復活節4日長假期間收逾1.2萬票，發展商今日第二度加推，公布第3號價單，涉及174伙，連同首兩張價單，合共422個單位將於本周六作首輪開售，整批單位折實均呎22955元。據銷售安排顯示，項目安排F組大手買家優先揀樓，每名買家最多可選購8伙。

422伙均呎2.3萬 市值約88億

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，Blue Coast最新加推的3號價單，涉及38伙兩房及136伙3房單位，包括曾計劃招標的第1A座樓王單位，整批單位折實價介乎954萬至2,649.4萬元，折實呎價由20,400至27,257元，折實均呎約23,892元。長實營業部首席經理郭子威指，今張價單已輕微加價約0.81%至1.73%。

每名買家最多可入8票

發展商同時公布銷售安排，已公布價單的422伙，將於周六首輪開售。長實執行董事趙國雄表示，加推單位定價是「蝕少啲」，呼籲準買家「有撈趁手」，而整批422伙折實均呎約22,955元，合共市值約88億元，他形容「依然是蝕大本」，預計首輪銷售後，價錢會有較大幅度調整。

據項目銷售安排顯示，買家最多可於A組及B組各遞交4份登記，即每名買家最多可入8票。此外，發展商安排F組買家優先揀樓，該時段買家可購買5至8伙單位，當中最多只可購買2個兩房單位，而A組買家則最多可購4個單位，當中只可包括1個兩房單位，而F組及A組時段最多出售128伙「特選單位」，以及最多48個兩房單位；至於B組買家最多可購兩伙，包括最多1個兩房單位。項目將於周五下午3時截票。

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