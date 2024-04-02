樓市撤辣後市場交投明顯回升。中原研究部統計，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄得5,010宗，總值373.24億元，較2月的3,189宗及225.79億元，分別顯著上升57.1%及65.3%。