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上月5010宗整體樓宇買賣登記  創10個月新高

樓市撤辣後市場交投明顯回升。中原研究部統計，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄得5,010宗，總值373.24億元，較2月的3,189宗及225.79億元，分別顯著上升57.1%及65.3%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述數字主要反映2月期間新春長假期間，有買家提早入市，帶動整體登記數字回升，3月宗數創去年5月後近10個月新高，金額則創去年6月後近9個月高位。可留意的是，當中新世界（0017）向華懋售出荃灣愉景新城商場共40.2億元的登記，因而推高整體金額升幅。

中原料下月整體登記升至9300宗

至於今年2月底政府撤辣後，樓市成交量明顯上升，下月份整體登記宗數有望再升八成半，向上挑戰9,300宗水平，估計將為2021年7月9,957宗後的33個月新高。一手私宅方面，上月錄1,488宗及137.2億元，較2月的357宗及56.3億元，分別升3.17倍及1.44倍。3月登記宗數最高的新盤為恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，錄得250宗及13.07億元；其次是中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，錄112宗及12.03億元。二手私宅方面，3月份二手錄2,290宗及156.3億元，較2月1859宗及128.2億元，分別上升23.2%及21.9%，反映撤辣後買家回復入市信心，刺激二手交投。

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