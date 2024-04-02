一手市場轉活，發展商趁勢加快推售現樓貨尾，星星地產（1560）旗下元朗已屆現樓項目雨後，昨晚公布最新銷售安排，並落實於周五推售57伙，單位實用294至717方呎，其中56伙以價單形式發售，折實價390.97萬至1025.95萬元，呎價由12,799元至15,719元，折實均呎約14,057元。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，復活節期間到現場參觀項目示範單位人數錄得本年新高，故推出多個26樓的頂層連天台特色單位，平均呎價15,010元，料相關單位將迅速沽清。
值得留意，是次發售的大部分單位均為上周四已推出，包括1伙招標的頂層特色戶，實際新推單位有8伙，包括26樓M室，實用面積372方呎，一房間隔，連312方呎天台，折實價538.33萬元、呎價14,471元。
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目是次延續「雨後陽光收租優惠」，買家只須於單位成交後六個月內出租所購買的單位，並向稅務局取得有效的租約印花證明書，即可獲得相關優惠，金額為樓價的1%；另準買家凡於本月親臨雨後現樓參觀示範單位，可即場獲贈相等於200元的虹方指定餐飲優惠現金券。雨後3月累沽43個單位，套現近3億元，項目迄今累計沽出231伙，套現近14億元。