值得留意，是次發售的大部分單位均為上周四已推出，包括1伙招標的頂層特色戶，實際新推單位有8伙，包括26樓M室，實用面積372方呎，一房間隔，連312方呎天台，折實價538.33萬元、呎價14,471元。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目是次延續「雨後陽光收租優惠」，買家只須於單位成交後六個月內出租所購買的單位，並向稅務局取得有效的租約印花證明書，即可獲得相關優惠，金額為樓價的1%；另準買家凡於本月親臨雨後現樓參觀示範單位，可即場獲贈相等於200元的虹方指定餐飲優惠現金券。雨後3月累沽43個單位，套現近3億元，項目迄今累計沽出231伙，套現近14億元。