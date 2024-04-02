moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

雨後周五再推售57伙 折實391萬入場

一手市場轉活，發展商趁勢加快推售現樓貨尾，星星地產（1560）旗下元朗已屆現樓項目雨後，昨晚公布最新銷售安排，並落實於周五推售57伙，單位實用294至717方呎，其中56伙以價單形式發售，折實價390.97萬至1025.95萬元，呎價由12,799元至15,719元，折實均呎約14,057元。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，復活節期間到現場參觀項目示範單位人數錄得本年新高，故推出多個26樓的頂層連天台特色單位，平均呎價15,010元，料相關單位將迅速沽清。

值得留意，是次發售的大部分單位均為上周四已推出，包括1伙招標的頂層特色戶，實際新推單位有8伙，包括26樓M室，實用面積372方呎，一房間隔，連312方呎天台，折實價538.33萬元、呎價14,471元。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目是次延續「雨後陽光收租優惠」，買家只須於單位成交後六個月內出租所購買的單位，並向稅務局取得有效的租約印花證明書，即可獲得相關優惠，金額為樓價的1%；另準買家凡於本月親臨雨後現樓參觀示範單位，可即場獲贈相等於200元的虹方指定餐飲優惠現金券。雨後3月累沽43個單位，套現近3億元，項目迄今累計沽出231伙，套現近14億元。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款