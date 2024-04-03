郭又提到，項目入票人士有不少為高收入但首期有限的非本地專才，佔非本地買家約3成。長實營業部助理首席經理楊桂玲則表示，目前有不少利好本港樓市消息，令市場釋放換樓客的購買力，因此3房及4房的大單位再度被市場留意。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Blue Coast 開盤至今已收逾1萬票，有望與同系的油塘親海駅一樣，首輪銷售可以即日沽清。另集團與中原按揭為Blue Coast 提供按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3厘，封頂息率低至P-2%（P現為6.125%），即實際按息現低至4.125厘，並設有現金回贈高達貸款額2%，高於巿面一般按揭計劃，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年；此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為4.125厘。

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