樓花期長約19個月、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast ，將於周六首輪銷售422伙，成為4月首個開售的全新盤，項目將於周五下午3時截票。長實營業部首席經理郭子威表示，項目尚未推出的單位將有加價空間，加幅約5%至10%。郭又強調，即使單位提價後，仍要蝕本賣樓，但對後市整體發展仍感到樂觀。
郭又提到，項目入票人士有不少為高收入但首期有限的非本地專才，佔非本地買家約3成。長實營業部助理首席經理楊桂玲則表示，目前有不少利好本港樓市消息，令市場釋放換樓客的購買力，因此3房及4房的大單位再度被市場留意。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Blue Coast 開盤至今已收逾1萬票，有望與同系的油塘親海駅一樣，首輪銷售可以即日沽清。另集團與中原按揭為Blue Coast 提供按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3厘，封頂息率低至P-2%（P現為6.125%），即實際按息現低至4.125厘，並設有現金回贈高達貸款額2%，高於巿面一般按揭計劃，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年；此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為4.125厘。
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