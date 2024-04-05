楊續指，第二季CCL目標上望150點，將較143.02點低位升約5%，重返2023年12月初時水平，惟發展商繼續維持低價策略賣樓，搶去市場焦點，影響短期二手樓價走勢有機會出現反覆爭持，未來CCL可能於145點到150點之間窄幅徘徊。

由於CCL仍處逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.13%；至於黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast收票理想，並於4月6日首輪開售422伙，對本地二手樓價的影響，將於4月下旬公佈的CCL反映。

另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報147.30點，按周升1.11%，升幅是55周以來最大；CCL(中小型單位)報146.23點，按周升1.06%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.94%及3.09%，同樣擺脫撤辣前低位，但指數仍在2017年1月水平徘徊。

至於豪宅，CCL(大型單位)報151.38點，按周跌0.20%，指數在2017年4月初水平徘徊。

四大分區樓價則三升一跌，港島CCL Mass報147.12點，按周升2.30%，升幅為58周以來最大，連升2周共2.76%，仍於2016年9月初水平徘徊；九龍CCL Mass報143.04點，按周跌0.43%，連升兩周後回軟，在2017年1月初水平徘徊。

另外，新界西CCL Mass報135.81點，按周升1.99%，升幅為46周以來最大，連升3周共3.74%，仍處2017年3月中水平；新界東CCL Mass報159.83點，按周升1.29%，升幅為21周以來最大，繼續於2017年3月底水平徘徊。