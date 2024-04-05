2月底公布全面撤辣後，本港樓市轉活，具體反映3月11日至17日市況的中原城市領先指數CCL，最新報147.08點，按周升0.84%，是撤辣免壓測後第2周的市況；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升3周共2.84%，確認樓價已見底回穩，擺脫撤辣前143.02點低位，2024年跌幅收窄到只有0.09%。
楊續指，第二季CCL目標上望150點，將較143.02點低位升約5%，重返2023年12月初時水平，惟發展商繼續維持低價策略賣樓，搶去市場焦點，影響短期二手樓價走勢有機會出現反覆爭持，未來CCL可能於145點到150點之間窄幅徘徊。
由於CCL仍處逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.13%；至於黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast收票理想，並於4月6日首輪開售422伙，對本地二手樓價的影響，將於4月下旬公佈的CCL反映。
另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報147.30點，按周升1.11%，升幅是55周以來最大；CCL(中小型單位)報146.23點，按周升1.06%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.94%及3.09%，同樣擺脫撤辣前低位，但指數仍在2017年1月水平徘徊。
至於豪宅，CCL(大型單位)報151.38點，按周跌0.20%，指數在2017年4月初水平徘徊。
四大分區樓價則三升一跌，港島CCL Mass報147.12點，按周升2.30%，升幅為58周以來最大，連升2周共2.76%，仍於2016年9月初水平徘徊；九龍CCL Mass報143.04點，按周跌0.43%，連升兩周後回軟，在2017年1月初水平徘徊。
另外，新界西CCL Mass報135.81點，按周升1.99%，升幅為46周以來最大，連升3周共3.74%，仍處2017年3月中水平；新界東CCL Mass報159.83點，按周升1.29%，升幅為21周以來最大，繼續於2017年3月底水平徘徊。