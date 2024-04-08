會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首推所有單位價格料低於1000萬元，但會考慮項目位置及景觀因素，價錢料比上期SEASONS PLACE有約5%至10%上調空間，惟由於是次項目單位面積較SEASONS PLACE為細，預計入場費有機會較上期便宜。

項目由第2A及2B座組成，總共提供685伙，其中1房單位涉294戶或43%，實用314至335方呎，均為開放式廚房設計；兩房涉366戶或53%，實用436至537方呎，包涵開放式廚房、梗廚、連書房戶型；另25伙或2%，為連平台及頂層特色戶，實用277至537方呎。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，項目位置為「澳東」系列中最接近商場，單位主要外望游泳池或園林景，部分單位可望海景。

黃光耀續指，是次項目主打1房至兩房單位，佔比約九成，適合年輕首置客及投資客。他表示，市場成交量回歸穩定，帶動樓市健康發展。

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