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上月4904伙申預售逾兩年新高 長實安達臣首置盤涉2926伙

政府2月底全面撤辣後，發展商積極部署推盤；據地政總署資料，3月份署方共接獲5份預售樓花同意書申請，涉及4904個單位，為2022年1月後新高，其中最矚目為長實（1113）於2020年5月49.51億元、每方呎樓面地價4546元中標的「港人首置上車盤」的觀塘安達臣道項目；該盤共涉及2926個單位，預計於2026年9月底落成。

據當年賣地資料，項目發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積，須介乎250至500方呎，當中中標者發展商於完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作為首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家購買資格由政府規定。

另外，正當長實、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸Blue Coast熱賣之際，由新世界發展（0017）夥拍帝國集團、資策（0497）、麗展（0488）及港鐵合作的港島南岸5期，分為5A期及5B期於上月入紙申請預售，分別提供447伙及378伙，合計涉825伙，分別預計於2026年2月、3月落成。此外，會德豐古洞第24區住宅用地，上月亦申請預售涉457個單位，預計2027年3月落成。

另方面，3月房協亦就粉嶺百和路72號資助房屋項目入紙申請預售，涉及696伙，預計明年9月落成。

若扣除上述房協項目及安達臣首置上車盤部份，上月純私樓申請伙數涉約3208伙，則為2022年8月後新高(當時涉約3341伙)。

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