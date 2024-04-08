據當年賣地資料，項目發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積，須介乎250至500方呎，當中中標者發展商於完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作為首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家購買資格由政府規定。

另外，正當長實、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸Blue Coast熱賣之際，由新世界發展（0017）夥拍帝國集團、資策（0497）、麗展（0488）及港鐵合作的港島南岸5期，分為5A期及5B期於上月入紙申請預售，分別提供447伙及378伙，合計涉825伙，分別預計於2026年2月、3月落成。此外，會德豐古洞第24區住宅用地，上月亦申請預售涉457個單位，預計2027年3月落成。

另方面，3月房協亦就粉嶺百和路72號資助房屋項目入紙申請預售，涉及696伙，預計明年9月落成。

若扣除上述房協項目及安達臣首置上車盤部份，上月純私樓申請伙數涉約3208伙，則為2022年8月後新高(當時涉約3341伙)。

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