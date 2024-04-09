招標文件顯示，項目是次推出單位，分別為第31、第33及第35號洋房，實用面積約2,781方呎至3,102方呎，4房2套至4房4套間隔，全部均設私人升降機、前後花園及天台。

另外7個特色單位，分布於第1、2及11座，涵蓋4個花園複式單位及3個天際複式單位，實用面積由1,805至2,551方呎不等，屬4房2套至4房4套間隔。

項目暫定提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈，詳情將會列於招標文件。發展商亦擬為買家提供最長10年的備用二按(最高貸款額可達樓價25%)及代繳印花稅。

發展商表示，預約睇樓人士需要準備100萬元本票以表誠意，但預約參觀名額於過去10天仍持續爆滿，按睇樓人士類別劃分，用家佔六成、投資者佔四成；港人及內地客比例各佔一半。

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