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PARK SEASONS折實均呎1.44萬首推138伙 擬下周末賣

港鐵（0066）樓盤浪接浪登場，樓花期長約20個月、與會德豐合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS （第12B期），公布首張價單，首批138伙折實均呎14488元，較上月登場的同系樓盤SEASONS PLACE（第12A期），首推130伙折實呎價 14188元，高2.1%，反映發展商開價取態未算進取。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀形容，是次開價為「壓軸復活價」，較SEASONS PLACE 第4張價單折實均呎相若，屬原價加推，但與市場合理價仍有5%至10%距離。

項目本周六正式向公眾開放示範單位及收票，期望最快下周末首輪銷售。

PARK SEASONS 首張價單涉138伙，包括45個1房戶、93個2房戶，實用322至496方呎，提供最高折扣12%。

入場單位為第2A座11樓E室，實用322方呎1房戶，折實價454.1萬元、實呎1.41萬元；呎價最低為第2A座11樓C室，實用453方呎兩房連開放式廚房間隔，折實價632.8萬元、呎價13969元。

項目提供5種付款方法予買家。黃光耀稱，是次價單有86%單位折實樓價低於700萬元。

參考區內對上一個開售新盤，為去年8月信置（0083）等合作的凱柏峰III，首批130伙折實均呎16938元，較新盤首批折實均呎低約14.5%；若以2022年6月的凱柏峰I 首批128伙，折實均呎17888元比較，甚至低19%。

 

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