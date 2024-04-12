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新地廣州南站ICC住宅部分峻鑾 加推新一幢涉109伙

大灣區近年吸引不少香港發展商「插旗」，其中新地（0016）旗下廣州南站ICC，屬集寫字樓、商場、酒店、住宅、公寓及公共交通設施於一體的全新綜合發展項目，住宅部分峻鑾，早前已開展銷售；新地華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，峻鑾自首批單位來港銷售以來，反應熱烈，本月加推全新D1座、共涉109伙，目前已取得預售樓花同意書。她指出，本次推出的單位涵蓋3房至4房戶型， 建築面積介乎95至162方米（約1022至1743方呎），附全屋精裝修。

峻鑾設有港式屋苑雙會所設計，配合新地旗下啟勝物業管理，提供港式及智能化物業管理服務。朱頴怡指出，在剛過去復活節假期間，大量港人北上度假消費，峻鑾的營銷中心及示範單位，錄得不少香港人參觀，估計可成為港人投資及移居的選擇。

峻鑾位於廣州南站核心區內，與南站相距僅400米，乘坐住戶穿梭巴士5分鐘內可到達；從這裡出發，只需約45分鐘直達香港西九龍高鐵站。廣州南站坐擁「4高鐵 + 4城際 + 4地鐵」共12條軌道交通，當中11條已建成並開通，一站接通全國；其中城際線廣佛南環、佛莞城際已開始試運行，正式通車指日可待。屆時，將串連已開通線路自西向東貫穿肇慶、佛山、廣州、東莞和惠州五個大灣區重點城市，並實行地鐵化運營，峻鑾住戶可享有「大灣區一小時生活圈」的便利。

 

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