會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS今日加推的2號價單涉78伙，包括20個1房戶、58個兩房戶，實用面積由322至496方呎，扣除最高12%折扣，折實價478.3萬至773.3萬元，折實實呎14552至15591元，整批折實均呎15039元，撇除樓層等因素，屬原價加推，整批單位以定價計市值5.7億元，折實價計約5億元。

發展商同時公布首張銷售安排，本周六首輪發售168伙，包括40個1房戶、128個2房，實用面積322至496方呎，折實價454.1萬至770.3萬元，折實實呎13969至15530元，折實均價14632元，整批單位市值約12億元，折實價計則約10.5億元。

項目本周五(4月19日)截止認購登記，設A組大手揀樓時段，最多可購6伙。黃光耀續稱，日出康城第12A期SEASONS PLACE，3月底推出至今累售569伙，套現約36億元，平均成交實呎14961元。

黃表示，PARK SEASONS暫收約2500票，當中約6成為新入票，大手客貼佔超過100組。

對本月新盤成交量較3月回落，黃光耀認為，3月整體新盤錄得超過4100宗成交，超出市場預期，但本月上半月一手市場已錄約1100宗成交，估計全月總成交量將有2000伙，亦屬理想成績。