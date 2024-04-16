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PARK SEASONS原價加推78伙 周六首輪賣168伙

踏入4月中下旬，新盤市場繼續有新盤發售；會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日原價加推78伙，並敲定本周六(4月20日)，首輪銷售168個單位，大手客最多可選購6伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS今日加推的2號價單涉78伙，包括20個1房戶、58個兩房戶，實用面積由322至496方呎，扣除最高12%折扣，折實價478.3萬至773.3萬元，折實實呎14552至15591元，整批折實均呎15039元，撇除樓層等因素，屬原價加推，整批單位以定價計市值5.7億元，折實價計約5億元。

發展商同時公布首張銷售安排，本周六首輪發售168伙，包括40個1房戶、128個2房，實用面積322至496方呎，折實價454.1萬至770.3萬元，折實實呎13969至15530元，折實均價14632元，整批單位市值約12億元，折實價計則約10.5億元。

項目本周五(4月19日)截止認購登記，設A組大手揀樓時段，最多可購6伙。黃光耀續稱，日出康城第12A期SEASONS PLACE，3月底推出至今累售569伙，套現約36億元，平均成交實呎14961元。

黃表示，PARK SEASONS暫收約2500票，當中約6成為新入票，大手客貼佔超過100組。

對本月新盤成交量較3月回落，黃光耀認為，3月整體新盤錄得超過4100宗成交，超出市場預期，但本月上半月一手市場已錄約1100宗成交，估計全月總成交量將有2000伙，亦屬理想成績。

 

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