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中原按揭王美鳳：銀行削回贈減成本壓力 按揭審批塞車 宜預留2-3個月成交期

對於巿場指大型銀行進一步削減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行削減按揭現金回贈，相信是考慮到資金成本在年內較長時間持續偏高，遂削減按揭回贈降低成本負擔。由於大型銀行調整具指標性，相信亦將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈減低資金成本負擔。

王美鳳指出，，部份銀行對於按保客戶保留較高一點回贈率，反映部份銀行在樓按取態上更看重按保客戶，基於按保基本條件須為自住物業，且涉及保險費支出，故按保客戶多屬較長線用家為主，對銀行管理按揭收益及信貸風險更有利。

王美鳳表示，樓市撤辣後一二手交投量由極低位急彈，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現按揭「塞車」情況。現時銀行審批時間大致上已由2-4星期延至1個月至1.5個月或以上不等，當中若屬按保個案所需審批時間一般較長。

王美鳳建議準買家買入單位前先與業主協商較長一點的交易期，若屬按保申請個案，建議成交期不少於2.5個月至3個月；若不涉及按保申請，建議成交期不少於2個月或以上。

另外，由於銀行需要向借款人收齊所需文件才正式遞交個案進行按揭審批，準買家可在簽約前預先預備交予按揭銀行所需的文件及入息證明，以免因補文件拖慢按揭審批進度。王美鳳提醒，避免只向一家銀行申請按揭，現時銀行審理按揭申請時間快慢有別，借款人可因應銀行情況向大約2至4家銀行申請按揭，以便可按銀行審批先後結果、批出之按揭計劃作選擇。

 

 

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