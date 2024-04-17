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話你知：朗賢峯地盤原高銀持有 2021年鷹君接手

市區焦點全新樓盤，今日公布開價、港鐵（0066）與鷹君（0041）合作的何文田站朗賢峯，項目發展權原由高銀金融（0530） 於2016年12月爆冷投得；翻查資料，上述地盤面積約15.06萬方呎，可建住宅樓面74.27萬方呎，當時市場消息指，項目補地價約62.82億元，每方呎樓面補地價8459元，項目未來總賣樓收益扣除成本後，分紅固定為35%，另發展商需直接出一口價競投，價高者得。高銀當時曾透露，總發展成本約130億元，即每方呎發展成本達1.75萬元。

不過，高銀其後陷入財困，先後將項目內部轉讓予高銀前主席潘蘇通私人名義持有，最終再於2021年初獲鷹君接手。

鷹君於2021年2月初公布，與高銀金融主席潘蘇通簽訂框架協議，收購由潘蘇通個人持有的港鐵何文田站上蓋發展項目，並向港鐵支付10億元的可退還誠意金，該筆誠意金由港鐵作為託管款項持有至同年2月25日止，在此日或之前，鷹君享有排他權利，惟公告內容未有提及收購項目的擬訂作價。根據鷹君與港鐵的框架協議，鷹君要承擔發展協議項目下，作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任。鷹君於2022年中，就項目批出價值34億元建築合約，若計及補地價金額，成本估計約100億元，每方呎成本價估計逾1.3萬元。

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