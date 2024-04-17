moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

朗賢峯折實均呎1.99萬首推115伙 同區8年最平

再有鐵路全新大盤登場，樓花期長約11個月、鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田朗賢峯，公布首張價單，首批115伙折實均呎19988元，1房戶折實入場價688.7萬元起；為同區嘉里（0683）2016年推出的皓畋、首批折實均價19335元後，區內8年來的最低首推水平，項目明日對外開放設於旺角朗豪坊的示範單位，及接受收票。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，首推單位開價屬「壓軸心動價」，是次價單推出單位為項目第IIB期第6A、6B座中低層單位，折實後，約60%單位呎價低於2萬元。

首張價單涉115伙，包括44個1房戶、42個2房戶、29個3房戶，實用面積介乎388至774方呎，入場單位為6B座2樓C室，實用388方呎1房間隔，折實價688.7萬元、呎價17750元，此呎價亦為今批最低呎價。

參考朗賢峯毗鄰的新盤、華懋的瑜一•天海，去年5月首批90伙、折實均呎26718元，新盤折實均呎低約25% ；若以去年3月推出、同系的瑜一，首批折實均呎24838元比較，則低19.5%。

 

其他報道

話你知：朗賢峯地盤原高銀持有 2021年鷹君接手

大型銀行削按揭現金回贈 星之谷莊錦輝：即使回贈「清零」 對樓市影響微

中原按揭王美鳳：銀行削回贈減成本壓力 按揭審批塞車 宜預留2-3個月成交期

沙田中心兩房390萬沽 呎價1.29萬 

傳大型銀行削減回贈 經絡曹德明料不會影響入市意慾

【有片：睇樓手冊】天璽‧海主打4房 維港海景成賣點

【睇樓手冊】朗賢峯單位設計洋溢日系北歐風

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款