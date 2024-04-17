再有鐵路全新大盤登場，樓花期長約11個月、鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田朗賢峯，公布首張價單，首批115伙折實均呎19988元，1房戶折實入場價688.7萬元起；為同區嘉里（0683）2016年推出的皓畋、首批折實均價19335元後，區內8年來的最低首推水平，項目明日對外開放設於旺角朗豪坊的示範單位，及接受收票。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，首推單位開價屬「壓軸心動價」，是次價單推出單位為項目第IIB期第6A、6B座中低層單位，折實後，約60%單位呎價低於2萬元。
首張價單涉115伙，包括44個1房戶、42個2房戶、29個3房戶，實用面積介乎388至774方呎，入場單位為6B座2樓C室，實用388方呎1房間隔，折實價688.7萬元、呎價17750元，此呎價亦為今批最低呎價。
參考朗賢峯毗鄰的新盤、華懋的瑜一•天海，去年5月首批90伙、折實均呎26718元，新盤折實均呎低約25% ；若以去年3月推出、同系的瑜一，首批折實均呎24838元比較，則低19.5%。
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