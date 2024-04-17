全面撤辣至今已約一個半月，利好發展商旗下新盤銷情；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下項目，今年至今已累沽867伙、吸金總額突破100億元，提前達成全年目標，預料今年可超越去年全年所錄約160億元的銷售額紀錄。
他指出，售出單位主要來自與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE (第12A期)，項目上月銷售至今近1個月，已沽出568伙，佔全盤約87%，套現約36.2億元。
至於本周六（4月20日）首輪發售168伙的日出康城PARK SEASONS，項目上周六起收票，5日內暫時累收逾3000個認購登記，超額暫逾17倍，當中約4成入票人士為上期SEASONS PLACE 向隅客。
另九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，今年初以6億元售出1伙實用4579方呎的4房單位，實呎13.1萬元。黃光耀預計，集團今年或會推出其他項目，包括灣仔春園街、黃竹坑港島南岸第6期等。
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