全面撤辣至今已約一個半月，利好發展商旗下新盤銷情；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下項目，今年至今已累沽867伙、吸金總額突破100億元，提前達成全年目標，預料今年可超越去年全年所錄約160億元的銷售額紀錄。