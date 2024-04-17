新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，過去3年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、休閒娛樂等不同主題的娛樂體驗專區，全力打造與社群達共融，與自然達融和的項目。去年10月落成的恐龍公園Dino Park深受本地顧客及遊客歡迎，入場人次每天達1萬人，更吸引大量跨區年輕家庭客群到訪。為進一步提升一站式購物娛樂體驗，商場今年3月起開展最後階段的「全方位空間活化計劃」，3樓、7樓戶外平台及商場外牆將分階段進行改造，為全年齡客群提供沉浸式娛樂體驗。

她指出，屹立40年的新城市廣場今年將進行外牆改造工程，是次改造保留了原來的建築風格，重新演繹紅磗配上拱門設計及綠化元素，紅磚是和周圍環境融合，以現代手法呈現日夜視覺效果。整項改造工程為期10個月，預期於2025年第一季登場。

她續指，在商場外牆、戶外平台進行改造及優化期間，新城市廣場室內仍會舉辦多項大型活動，包括由香港出版總會聯同創意香港及康文署於4月20至23日舉行的「2024香港閱讀+」嘉年華，除大型書展外，期間將有逾30項活動包括作家分享會、兒童故事演講、工作坊及音樂表演等在商場內舉行。另今年度感謝祭「Just Buy Weeks」，以及大型人氣卡通主題裝置將會陸續登場，相信在多項推廣活動下，能進一步刺激商場人流及營業額有雙位數字的增幅。

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