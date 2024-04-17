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棄投希雲大廈 金朝陽：重建市值低於底價逾一成 

由金朝陽（0878）持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，今日進行公開拍賣，惟發展商棄拍，成《強拍條例》自1999年實施以來，第4度錄得「流拍」，亦是條例生效後最大宗流拍個案。

相關報道：希雲大廈流拍  金朝陽：稍後將有公布

金朝陽公布，自土地審裁處今年2月授予出售命令後執行該命令，集團經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調。該集團亦公布，據測量師行威格斯編製之估值報告，今年2月29日，項目於重建後市值約21億元，低於底價24.25億元約13%，因此集團最終決定不競投。

金朝陽續指，現正尋求其香港法律顧問的意見，以探索及評估本公司下一步就該地段之擁有權可能採取的不同方案，包括訂立私人協議，以便購買餘下單位、向土地審裁處申請延長舉行另一次拍賣之時間，並申請下調底價以便與該地段之當前市值一致。

希雲大廈坐落於禮頓道128至138號（雙數）及希雲街2至30號（雙數），物業早於1959年落成，樓齡約65年，現為為一幢11層高商住綜合用途樓宇。項目今年2月已獲土地審裁處批出強拍令，底價24.25億元。

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