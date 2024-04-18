新地（0016）旗下旺角洗衣街商業項目發展，早前向城規會提交發展藍圖，提出略為放寬建築物高度和建築物間距限制，興建3幢非住用建築物，總樓面約152.42萬方呎，預計2029年落成。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料明日在城規會中可獲通過。
物業最高達320米（主水平基準上，下同），將打破同區朗豪坊255米高的紀錄，成為旺角最高商廈。資料顯示，申請地盤位於旺角洗衣街與亞皆老街交界，面積12.42萬方呎，整個發展包含3座大樓，分別主大樓 、政府、機構或社區設施附屬大樓，以及承托行人天橋的構築物（含零售元素）。項目另會設有6層地庫，用作提供跨境巴士上落客、上落客貨處及泊車位等設施。
主大樓將建一幢53層高的商用物業，另設6層地庫，另設一幢4層高的政府、機構或社區設施附屬大樓，另設6層地庫，以及一幢2層高建築物以承託前往黑布街行人天橋的建築物，此包括零售樓面，總樓約152.42萬方呎，其中商業樓面約120萬方呎，而商場則佔約20萬方呎。另項目中提供不少於7.05萬方呎的公共空間，構成多層式「城市綠洲」。
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