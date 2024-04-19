今次黃天翱售出之單位，為傲瀧15座高層A室，實用面積1183方呎，3房1套間隔，本月初連車位以1828萬元售出，實呎15,452元。資料顯示，黃天翱2018年2035萬元向新世界（0017）一手購入，及後再以200萬元購入一個車位，共約2235萬元，帳面蝕讓407萬元，若連使費料實蝕逾500萬元或22%。

黃天翱及楊洛婷過往曾在社交媒體上載與家人在單位內的合照，令單位內部曾經曝光。楊洛婷昨接受本報查詢時表示，疫情後小朋友開始上學，她每天早上要駕車一小時送小朋友上學，然後在車上等待3小時，所以她最終搬離傲瀧，轉至她名下一個市區單位居住。雖然一家遷離後，一家人放假都會到傲瀧單位度假，但長期空置單位，加上老爺的朋友本身對傲瀧有興趣，「撤辣」後主動詢問她們是否有興趣出售單位，出價亦屬市場合理價，故決定出售單位。

提到今次沽貨，單計帳面已要蝕讓400多萬元，楊洛婷認為「投資唔係賺就蝕」，2018年購入時正值樓市高位，當時她在其他投資上賺了一些錢而購買這個單位，「所以好難計賺定蝕」，况且對比高位，全港樓價都下跌，並不單是她們一家，而且現時蝕讓的金額，對她們無大影響。

楊：住傲瀧會行山游泳 像放3年假

楊洛婷笑稱，疫情間一家居於傲瀧，四周多綠化環境，又會到附近行山及於屋苑游泳，像放了3年假期一樣，丈夫要到2022年底開演唱會後才確診新冠，今次蝕讓就「當買咗個開心、買咗個回憶」。對於會否把套現資金重新投資在物業上，楊表示，她本身都有四出睇樓，但目前更重要是多點時間陪伴小朋友，可能選擇多去旅行。

事實上，傲瀧獲不少藝人入市（見表），但目前只有黃天翱售出單位，亦是該盤首名蝕讓藝人。另關智斌相關人士2017年以1694萬元購入、曾由關智斌居住的傲瀧11座高層E室，實用面積968方呎，3房1套連工人套間隔，去年以4萬元租出，包括關智斌曾使用的家俬出租，較當時市價高約5%，實用呎租41元，租金回報約2.8厘。

明報記者