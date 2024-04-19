另外，受多個新盤以貼市價開售搶客影響，本月二手交投驟跌，其中元朗本月暫錄約58宗二手成交，相當於上月全月約187宗約三成。美聯助理聯席董事陳鋒表示，元朗爾巒茵娜大道5座中層A室，實用面積774方呎，3房1套連儲物房間隔，以845萬元易手，實呎10,917元。原業主2018年998萬元購入，帳面蝕153萬元或15.3%，連使費料實蝕近209萬元或21%。

元朗本月暫錄58宗 佔上月全月三成

此外，中原資深分區營業經理林溢斌指出，東涌本月暫錄約36宗二手成交，較上月同期減逾三成，其中昇薈2座低層A室，實用面積1144方呎，3房1套連儲物房間隔，以1260萬元易手，實呎11,014元。原業主2015年908.42萬元一手買入，帳面獲利351.58萬元或約39%。