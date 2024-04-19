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樓價走勢反覆 CCL按周止跌回升1%

具體反映3月25日至31日、即復活節長假前市況的中原城市領先指數CCL，最新報146.35點，按周升1.01%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，新盤連環減價搶客，但二手業主議價幅度不大，買家與業主陷拉鋸局面，CCL上周跌、今周升，料短期樓價走勢反覆爭持。

她認為，CCL將繼續於145點到150點之間徘徊，暫時未有明顯向上、向下訊號；雖然CCL比撤辣前的143.02點低位為高，但仍處逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊，指數亦較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.5%，現時CCL距離150點目標，相差3.65點或2.49%。

至於大型屋苑樓價方面，CCL Mass報146.30點，按周升0.55%；CCL(中小型單位)報145.11點，按周升0.72%；CCL Mass、CCL(中小型單位)上周齊跌今周齊升，走勢反覆，指數分別在2017年1月初及1月中水平徘徊。

至於豪宅，CCL(大型單位)報152.50點，按周升2.36%，連跌兩周後反彈，指數在2017年5月中水平徘徊。

四大分區方面，市區升、新界跌，其中港島CCL Mass報149.34點，按周升2.51%，仍於2016年9月底水平徘徊；九龍CCL Mass報141.93點，按周升0.92%，終止兩周連跌，仍於2017年1月初水平徘徊。

至於新界，新界東CCL Mass報157.74點，按周跌1.41%，連升兩周後回軟，於2017年3月底水平徘徊；新界西CCL Mass報132.53點，按周跌0.57%，連跌兩周共2.42%，繼續處於2017年2月底水平。

 

 

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