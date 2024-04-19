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ONE STANLEY首錄成交連沽4伙 吸金近3.14億

市區豪宅新盤連錄成交，建灝地產旗下赤柱黃麻角道現樓項目ONE STANLEY，自4月9日、14日先後推出兩份銷售安排、合共推出12伙招標，於今日(4月19日)截標，發展商表示，總共售出4個單位，成交價介乎5,315萬至約1.16億元，合共套現近3.14億元、呎價29,446元至37,344元。

是次成交單位包括第35號洋房，實用3,102方呎，連2個車位，享南區海景，以約1.16億元成交、呎價達37,344元。另外3個特色戶，分別是兩個花園複式戶及1個天際複式戶，共套現逾1.98億元，其中第11座地下及1樓A室，實用面積2,466方呎，設882方呎花園，以近8,412萬元連1個車位成交，呎價34,111元，據成交紀錄冊顯示，該買家選用120天即供付款方法。

35號洋房1.16億沽 呎價3.7萬

另外，發展商同時公布項目最新銷售安排，下周二(4月23日)至4月30日以「即日招標、即日截標」形式出售9個單位，包括2間海景獨立洋房、4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用面積約由1,826至3,102方呎，其中4伙屬新推單位，包括第32號洋房，實用3,102方呎，4房4套連書房、1儲物房及工作間間隔，設436方呎花園、630方呎天台。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY 自開放示範單位參觀以來，約二十日累積接待逾350組準買家參觀，當中70%為本地客，30%來自內地，而自用比例達70%，投資用途佔30%。

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