鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至今日下午3時正，朗賢峯示範單位已錄得逾7,000人次參觀，同時錄得逾2,000個認購登記，按首張價單115伙計算，超額16倍，因應市場反應熾熱，剛加推價單第2號共88伙，包括44伙1房單位、22伙2房單位、22伙3房單位，實用面積377至760方呎，所有單位均為標準分層戶。

價單第2號單位分布第6A座及第6B座，當中44個單位位於第6A座，其餘44個單位屬第6B座，88伙定價介乎848.9萬至2212.6萬元，呎價介乎 22,517至29,113元，以定價計，價單第2號88個單位市值逾11億元。

若計及最高折扣18%，折實售價由696.1萬至1814.3萬元，折實呎價由18,464至23,872元，整批88伙折實平均呎價20,969元，當中有一半單位、共44個單位的折實呎價低於2萬。價單第2號由於推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，仍屬原價加推。