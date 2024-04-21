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朗賢峯IIA期率先標售88伙 IIB期暫收逾2500票

過去一個多月，多個港鐵（0066）旗下樓盤相繼推出，其中與鷹君（0041）合作的何文田站朗賢峯，IIB期早前公布價單並進行收票後，發展商率先公布IIA期首張銷售安排，推出84伙三、四房單位於周四起進行招標，發展商指，招標單位意向價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。

意向價參考九龍鐵路上蓋豪宅

換言之項目以價單作首輪開售前，先以招標形式發售84伙大單位。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，朗賢峯自開放示範單位予公眾參觀，反應相當熱烈，尤其對第IIA期3房、4房大單位需求殷切，為回應市場需求，項目今日首度推出第IIA期84個單位，並將於本周四（4月25日）起以招標形式發售，單位分佈第1座至第3座，首度推出標準4房2套加工作間連洗手間之大宅，實用1,271至1,433方呎，共16伙；以及標準3房1套加工作間連洗手間及儲物室單位，實用899至998方呎，共65伙，並同時推出3房1套的平台特色戶，共3伙；招標單位意向價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。

她又指，朗賢峯IIB期，截至今日下午3時，已錄得逾12,000人次參觀，同時錄得逾2500個認購登記，按第IIB期價單共203伙計算，超額12倍。項目昨日已加推2號共88伙，將視乎市場情況繼續加推單位應市，而項目第IIB期之銷售安排最快於本周內上載，並有機會於本周內發售。

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