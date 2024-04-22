今年主力推售黃竹坑港島南岸Blue Coast的長實（1113），旗下已屆現樓的沙田九肚麗坪路名日．九肚山，今日開放新現樓示範單位予傳媒參觀；長實營業部首席經理郭子威表示，項目2020年10月推出至今累沽194伙，佔全盤266伙的73%，套現總額逾29億元，同時公布最新部署，5月1日起推售15伙4房單位，其中6伙屬招標。
至於現樓示範單位，於本周五(26日)對外開放。
可留意是，上述15伙推售單位，均為實用面積1226方呎的第2座C室、四房連雙套間隔，其中9伙定於5月1日勞動節當日以價單發售，另6個單位則於5月2日至7月3日期間、每日上午9時至中午12時招標。
項目價單亦已更新，以第2座3樓C室為例，新價單定價為1909.1萬元，以新最高折扣率15%計，折實價為1622.7萬元、實呎13236元，為是次推出單位的最低呎價；相比更新前折實價2503.3萬元，現有折實價平約35%。
價單同時取消原有的即供付款計劃，改以高尖才俊滴滴金付款計劃取代，新計劃下買家先支付樓價5%訂金，其後分10期支付另外樓價5%訂金，餘下90%樓價於簽署臨約後360天內繳付。
長實營業經理詹勳榮補充，買家凡購買上述單位，均可享車位認購權，及價值48萬元家具禮券。
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