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林奮強2860萬沽擎天 半年三度賣樓 「樓市大好友」累套8648萬 帳面賺5150萬

近月市場有不少知名人士沽售物業，其中有「樓市大好友」之稱的行政會議前成員林奮強，最新以2860萬元售出九龍站擎天半島一個3房單位，較同類單位2020年呎價低近兩成。林奮強去年10月至今約半年，已先後沽出西九龍3個豪宅單位，合計套現約8648萬元，帳面勁賺5150萬元。

明報記者

資料顯示，林奮強最新售出之單位，為擎天半島2座極高層D室，實用面積1091方呎，3房1套間隔，望上環至西環一帶海景，上月中以2860萬元售出，實呎26,214元。資料顯示，同座同景觀實用面積約1087方呎的3房1套C室，2020年10月曾以3350萬元售出，當時實呎高達30,819元。換言之，今次林奮強沽售之單位，呎價較毗鄰單位3年多前低約18%。

去年逆市3630萬破頂價沽維港灣

不過，由於林奮強早於2006年僅1030萬元入市，故持貨18年，現帳面獲利1830萬元，賺幅約1.78倍。事實上，政府於去年10月《施政報告》公布減辣前，到今年2月《財政預算案》全面「撤辣」後，均見林奮強沽貨的蹤影，如去年10月份「減辣」前，林奮強就以3630萬元售出奧運站維港灣9座頂層複式戶，單位實用面積1590方呎，經改動為3房雙套連士多房間隔，實呎22,830元，逆市下創屋苑成交價新高，而林奮強2008年1800萬元購入，帳面升1830萬元或逾倍。

至去年11月、即政府公布「減辣」後，林奮強再以2158萬元，售出擎天半島2座極高層G室，單位實用面積915方呎，3房1套間隔，望油麻地、佐敦一帶景觀，實呎23,585元，較同座同面積樓層相若G室2021年4月成交價2730萬元低約21%。林奮強早於2004年以668萬元一手購入，帳面仍賺1490萬元或2.23倍。總計上述3伙，林奮強在短短半年內已套現8648萬元，3伙帳面合共獲利約5150萬元。

內地客1250萬入市本木 實呎2.4萬

另外，中原分行經理胡鴻洲表示，毗鄰港鐵佐敦站的本木中層A2室，實用面積511方呎，兩房雙套間隔，最新以1250萬元成交，實呎24,462元。新買家為內地客，在未有參觀單位下，乘高鐵來港簽約入市。原業主於2020年以1237萬元一手購入，持貨約4年，帳面獲利13萬元，惟連其他使費，料實蝕約58.3萬元或近5%。屋苑錄得蝕使費沽貨個案下，卻有一伙高層B1室，實用面積236方呎，開放式間隔，以每月1.9萬元租出，實用呎租約81元，創屋苑呎租新高。業主2020年以740萬元一手購入單位，租金回報3.1厘。

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