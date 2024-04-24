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話你知︱資策12年前23.68億購入 每呎地價僅9312元

坐落佐敦彌敦道350號的高臨，前身為九龍諾富特酒店及商場，資料顯示，地盤面積約2.12萬方呎，資本策略及基匯資本2012年4月以23.68億元購入，以389間酒店房間計，每間酒店房約608.7萬元。購入後，資策等隨即向城規會申請作混合式住宅、酒店及零售發展，翌年獲准重建1座樓高18層、有299個房間的酒店，以及1座23層高、涉150個單位的住宅大樓，總樓面約25.43萬方呎。  

前身為九龍諾富特酒店及商場

2020年疫情爆發重挫酒店業，資策再向城規會申請，放棄重建酒店計劃，並改作商店及服務行業/食肆、辦公室及分層住宅用途，以12倍地積比率發展，興建1幢28層高（包括3層地庫及1層平台）綜合發展物業，住宅樓面及商業樓面各佔一半，商店及寫字樓部分設於地下至8樓，8樓以上為住宅部分，共15層，提供約285伙、平均面積446方呎的住宅單位，總樓面約25.43萬方呎，若以12年前購入價23.68億元計，每方呎樓面地價約9312元。值得留意，該平均每方呎樓面地價包含商業及住宅。

上述綜合發展終在2021年獲批，九龍諾富特酒店同年結束營運。參考項目樓書 ，高臨的地庫1樓至2樓為商業店舖、3至10樓為寫字樓，11樓為項目的住客會所，住宅樓層位於12樓至31樓，變相所有單位均位處中高層，提供259個單位。

 

 

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