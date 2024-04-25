上述由甘比售出的壹環單位，位於物業極高層G室，實用面積856方呎，3房1套連儲物室間隔。資料顯示，該單位本月中2100萬元售出，實呎約24,533元，屬市價水平。甘比早於2013年向華置以2270.8萬元一手購入，屬關連交易，11年間帳面貶值170.8萬元或7.5%。

陶汝鴻1555萬沽凱旋門兩房 15年帳賺逾六成

值得一提，除甘比外，大劉當年另一「紅顏知己」呂麗君（現名呂姵霖），亦曾持有壹環一伙頂層特色戶，單位實用1363方呎，4房1套間隔連天台，2014年呂麗君父兄以5120.5萬元一手購入，2018年以共4825萬元轉讓至呂麗君名下，惟2022年12月，大劉再以4000萬元向呂麗君購入該單位，實呎29,347元，呂麗君帳面料蝕825萬元或17%。

此外，市場先後有地產界人士沽樓，繼「地產大好友」林奮強半年內先後沽出九龍擎天半島及奧運站維港灣3伙、套現共8648萬元後，戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻持有的九龍站凱旋門朝日閣低層D室，實用513方呎，兩房間隔，以1555萬元售出，實呎30,312元，較2021年樓層高兩層同座D室成交價1800萬元低約13%，陶汝鴻2009年950萬元購入，持貨約15年帳面獲利605萬元，賺幅64%。

譚伯榮1780萬沽匯豪峰相連戶 19年升逾倍

資深投資者譚伯榮最新以1780萬元售出鰂魚涌匯豪峰中層相連戶，實用共1024方呎，實呎17,383元，譚伯榮2005年762.55萬元購入，持貨約19年，帳面獲利1017.45萬元，賺幅1.33倍。另資料顯示，薄扶林貝沙灣6期8B座低層A室，實用1340方呎，3房1套連儲物室，望海景，最新以3000萬元售出，實呎22,388元。原業主名字為普通話拼音，料為內地背景人士，於2019年樓市高峰期以4228萬元買入，帳面蝕讓1228萬元，若連使費計料實蝕近1500萬元，蝕幅達35%。