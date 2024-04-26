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【有片：睇樓手冊】朗賢峯單位設計洋溢日系北歐風

鐵路站上蓋新盤浪接浪推出應市，作為九龍區一手市場焦點的港鐵何文田站上蓋豪宅朗賢峯，由鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展、總共提供990伙，關鍵日期為明年3月，樓花期約1年，為何文田站上蓋最後一期屋苑，設專屬升降機直通港鐵站；項目戶型多樣化，發展商採用糅合日系及北歐風的「Japandi」 設計，將簡約、清雅風格由會所帶到單位內，全方位打造時尚屋苑。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

朗賢峯戶型涵蓋1至4房，實用面積340至2572方呎，其中1房戶佔198伙，佔比20%；兩房戶372伙，佔比38%；3房戶設281伙，佔約28%；4房戶設60伙，佔6%；另有79伙屬特色單位，佔全盤約8%，戶型分類平均。

樓花期約1年 近七成屬兩房及3房戶

今次介紹的兩個交樓標準示範單位，其中以IIA期第1座7樓A室為藍本的無改動示範單位，實用面積988方呎、屬3房1套連儲物室間隔。單位的設計亮點，是廚房、浴室均沿用日式兼融北歐的清新簡約風格。玄關位置設有木製入牆儲物櫃及大鞋櫃，室內採淺色木地板鋪砌，提升和諧感；大廳長約25呎、闊10呎，面積估計逾250方呎，空間感不俗，並設對流窗，增加空氣流通，亦能提升採光度。

3房大廳設對流窗 採光度理想

單位的3間睡房均屬同一坐向，主人房面積約120方呎，設曲尺形大窗，觀景角度更廣闊，連接的套廁同時設有浴缸、沐浴間，牆身鋪砌天然石材，並設窗戶，增加主人房的空氣對流效果，而單位客廁亦屬明廁，兼配有雅緻木紋牆身，設計大方。

廚房方面，配備雙邊工作枱，並採深灰色石紋廚櫃面板，內設德國品牌Miele的抽油煙機、煤氣煮食爐、兩頭電磁爐、蒸焗爐及雪櫃等；另外，設有酒櫃及洗衣乾衣機，由於廚房連接工作間及洗手間，並外接工作平台，活動及工作空間均理想。

另一個示範單位，為IIB期第6B座20樓B室，實用面積388方呎1房間隔，開放式廚房設計，客飯廳連開放式廚房面積估計逾180方呎，易於擺放家俬，全屋窗戶採用IGU雙層中空玻璃，能隔音隔熱，浴室採雙邊門設計，可經客飯廳或睡房進入。

會所綠化度高 設無邊際泳池

兩個示範單位均配置LOCKLY智能電子門鎖，具指紋開鎖、門鐘及實時視訊通話等功能。

住客會所方面，室內、外面積佔地約12萬方呎，設長約50米無邊際室外游泳池，整個項目綠化比例料逾三成，栽種超過百種植物；戶外範圍分為四大主題區，包括近7000方呎親子花園、8000方呎健身區、349米緩跑徑、7400方呎兒童體能訓練區。會所的室內設施亦齊備，其中兒童玩樂空間佔地約4000方呎；視聽娛樂室除Karaoke設施外，亦設KOL直播室，提供專業影音設備。

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