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利嘉閣陳海潮：撤辣效應 次季樓價有力升3.8% 

對差估署3月私宅售價指數結束10個月連跌，調頭回升，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全面撤辣效應即時顯現，按季跌幅亦收窄，料次季有望進一步造好。 

他指出，差估署3月私宅售價指數報305.7點，較2月的302.5點回升1.06%，為連跌10個月後首次反彈，創近12個月以來最大按月升幅，惟今年首季，樓價雖累跌1.80%，並連跌四季，但跌幅較前兩季明顯收窄；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅也收窄至23.21%。 

陳海潮指出，今年3月樓價在撤辣後即時反彈，表現較預期中理想，相信是全面撤辣後，購買力大舉湧現，令二手業主非但可收窄議價空間，不少更能倒過來加價，刺激整體樓價在低位反彈，帶動樓價指數急促回升。 

展望4月市況，因應整體氣氛穩中向好，料購買力將繼續魚貫入市，樓價可望維持1%的穩定升勢。 

全面撤辣後，整體樓市生態出現改變，各類型用家及投資者積極入市，料可帶動5月及6月樓價指數持續穩步再升，如若按月可分別再升1.2%及1.5%的話，料次季樓價指數可再累升近3.8%，屆時有望帶動上半年樓價扭轉跌勢而倒升1.9%。 

租金方面，差估署3月租金指數同步反彈，按月回升0.54%，報186.1點，告別淡季靜市，踏入4月起的次季，預期隨專才陸續在市場物色租盤，加上臨近暑假將有更多留學生提早入市，次季租務市場可看好，料季內租金指數升幅可錄逾4%，將創下自2012年第三季以來的48季按季最大升幅。

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