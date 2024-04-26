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未來3至4年一手私樓潛在供應11.2萬伙創新高

受今年初撤辣前淡市影響，新盤銷情緩慢，據房屋局最新公布，截至今年3月底，未來三、四年一手私樓供應料達11.2萬伙，按季多3000伙或2.7%，連續兩季創歷史新高，其中已落成但未售出單位，按季多1000伙，增至2.1萬伙，再創歷史新高，而期內建築中單位雖然按季減少1000伙至7.9萬伙，但已預售單位卻由去年第四季的9000伙跌至今年首季的7000伙，按季少2000伙，令建築中但未售出之單位增至7.2萬伙，按季多1000伙，同創歷史新高。

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