受今年初撤辣前淡市影響，新盤銷情緩慢，據房屋局最新公布，截至今年3月底，未來三、四年一手私樓供應料達11.2萬伙，按季多3000伙或2.7%，連續兩季創歷史新高，其中已落成但未售出單位，按季多1000伙，增至2.1萬伙，再創歷史新高，而期內建築中單位雖然按季減少1000伙至7.9萬伙，但已預售單位卻由去年第四季的9000伙跌至今年首季的7000伙，按季少2000伙，令建築中但未售出之單位增至7.2萬伙，按季多1000伙，同創歷史新高。
此外，至3月底，已批地可隨時動工單位數字涉約1.9萬伙，按季多1000伙。而今年首季私樓動工量為4300伙，按季少22%，但較去年同期的2300伙多87%，而期內私樓落成量則有5000伙，較去年第四季的3800伙多32%，創近一年按季新高。
值得留意，由於2月底撤辣後新盤銷情理想，上述有關數字尚未完全反映撤辣後市況。
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