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撤辣後CCL累升2.1% 今年樓價跌幅收窄至0.22%

多個新盤以低價搶攻市場購買力，具體4月1日至7日市況的最新報146.89點，按周升0.37%，連升兩周共1.39%，是4月6日長實（1113）旗下黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪開售、並接近沽清當周市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL已擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升、一跌，期內累升2.71%。

不過，受多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變，預期CCL繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。事實上，CCL仍處逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍下跌23.23%，而2024年跌幅收窄至0.22%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.84點，按周升0.37%；CCL(中小型單位)報145.71點，按周升0.41%；豪宅方面，CCL(大型單位)報152.78點，按周升0.18%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)均齊升兩周，分別升0.92%、1.14%、2.55%。

不過，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣在2017年1月中水平徘徊；CCL(大型單位)仍在2017年5月中水平徘徊。

四大分區樓價則三升、一跌，九龍CCL Mass報142.37點，按周升0.31%，連升兩周共1.24%，仍在2017年1月初水平徘徊；港島CCL Mass報147.70點，按周跌1.10%，於2016年9月中水平徘徊。

新界方面，新界東CCL Mass報159.09點，按周升0.86%，續於2017年3月底水平徘徊；新界西CCL Mass報134.80點，按周升1.71%，連跌兩周後回升，仍處2017年3月中水平。

 

 

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