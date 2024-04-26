不過，受多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變，預期CCL繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。事實上，CCL仍處逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍下跌23.23%，而2024年跌幅收窄至0.22%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.84點，按周升0.37%；CCL(中小型單位)報145.71點，按周升0.41%；豪宅方面，CCL(大型單位)報152.78點，按周升0.18%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)均齊升兩周，分別升0.92%、1.14%、2.55%。

不過，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣在2017年1月中水平徘徊；CCL(大型單位)仍在2017年5月中水平徘徊。

四大分區樓價則三升、一跌，九龍CCL Mass報142.37點，按周升0.31%，連升兩周共1.24%，仍在2017年1月初水平徘徊；港島CCL Mass報147.70點，按周跌1.10%，於2016年9月中水平徘徊。

新界方面，新界東CCL Mass報159.09點，按周升0.86%，續於2017年3月底水平徘徊；新界西CCL Mass報134.80點，按周升1.71%，連跌兩周後回升，仍處2017年3月中水平。