建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新售出的33號洋房，以古希臘哲學家PLATO (柏拉圖)命名，座落於地勢較高的Coral Avenue，實用面積3102方呎、4房4套加儲物房連工作間、書房、前後花園及天台，花園面積444方呎、天台630方呎，享南區海景，買家為本地客，採240天即供付款法，成交價逾1.15億元(連雙車位)，實呎3.71萬元。

至於第1座2樓及3樓A室複式大戶，連車位成交價逾6372萬元、實呎3.3萬元，買家同為本地客，採120天即供付款辦法；單位實用面積1931方呎、連818方呎天台，屬4房雙套連儲物房戶型，2樓為客廳及飯廳層，並設私人升降機大堂，透過升降機直達3樓睡房層；主人浴室配備雙洗手盆、地暖系統及毛巾暖架。

項目自開放公眾預約參觀以來，參觀人流理想，當中70%為本地客 (60%屬外區升級客；40%為山頂南區客)，30%來自內地，而自用比例高達70%，投資比例佔30%。