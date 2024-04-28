中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商開價保持克制，接連有新盤低市價推出，掀起搶購潮，加上二手市場業主願意擴大減幅，刺激購買力釋放。

港島區3大指標屋苑，僅鰂魚涌太古城錄得1宗成交，而同區的康怡花園、鴨脷洲海怡半島則「捧蛋」，與上周一樣；九龍區除了藍田麗港城「零成交」，其餘均有屋苑成交，其中荔枝角美孚新邨本周末錄得3宗成交，較上周末多1宗。新界區方面，上周末「零成交」的沙田第一城，本周末錄得1宗成交；東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊，則分別有1宗及2宗成交。

另據美聯統計，周末兩日(4月27日至4月28日)十大屋苑合共亦錄得約11宗成交，與上周末(4月20日至4月21日)的9宗，按周回升約22%至4周高位，成交來自太古城、麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、美孚新邨、東涌映灣園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，僅康怡花園及海怡半島「零成交」。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「撤辣」後首個五‧一黃金周將至，各發展商以低價推盤搶客，吸納市場不少二手客源，相信5月份市場仍然聚焦一手，或對二手成交構成一定壓力。