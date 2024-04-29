鐵路全新樓盤熱售，鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的朗賢峯，上周六（4月27日）首輪銷售第IIB期260伙即日清袋，鷹君地產銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目第IIA期自上周四（4月25日）開始標售，今日售出25伙，兩期項目開售至今共累沽285個單位，套現逾35億元。
此外，發展商宣布，朗賢峯第IIB期加推新一張價單涉150伙，折實均呎22,122元，較首張價單折實均呎19,988元高10％。
新價單涵蓋第IIB期的第5A、5B座單位，扣除最高折扣18%，折實價701.1萬至 1,943.4萬元，折實呎價18,587元至28,350元，撇除座向、樓層及景觀因素，是次屬原價加推。
是次價單折實入場價單位，為第5B座2樓E室，實用面積377方呎1房間隔，折實價701.1萬元，折實呎價18,597元。
至於已售出單位中，成交呎價最高單位為第IIA期的第3座1樓C室，實用846方呎，3房1套連工作間及洗手間間隔，外連794 方呎平台，屬連平台特色戶，以招標形式出售，成交價2358.8萬元，呎價27,882元，為項目開售以來呎價新高。
最高成交價單位同樣來自第IIA期，為第1座20樓D室，實用1,333方呎，4房2套連工作間及洗手間間隔，以3644.9萬元成交、呎價27,344元。
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