新地（0016）旗下YOHO系列商場再有新部署。新地租務部副總經理 (推廣) 陳潔儀表示，YOHO系列新商場YOHO MIX及YOHO PLUS，將於6月1日開幕。兩個商場合共斥資600萬元推廣費，由6月起至暑假將推出一連串活動，包括首個「萌寵花車巡遊表演」及「異龍派對」，亦會聯同香港兩棲及爬蟲協會舉辦「異想世界」活動，其中包括爬蟲導賞團、異寵生活百貨市集、爬行動物領養及義診日等。
新商場YOHO MIX佔地11萬方呎，將主打年輕人路線，提供特色食店和音樂藝術廣場；YOHO PLUS商場佔地則4萬方呎，定位為教育中心，提供多個教育中心品牌。
新鴻基租務部副總經理 (租務) 黃佩玲表示，連同YOHO MALL一期及二期，YOHO系列合共面積將由110萬方呎增加至120萬方呎；商店數量由320間增加3成至430間，為整個新界區商場舖位數量最多；而車位方面，數量將由1500增加5成至2300個，其中加點YOHO PLUS車位數量達880個，相等現時沙田新城市廣場的車位數量。
黃佩玲續指，YOHO MALL年內出租率逾95%，而新商場YOHO MIX及YOHO PLUS現時出租率已近八成半，呎租約50至200元。她預計，整個YOHO品牌都會圈全面投入服務後，假目及平日單日人流將達18萬及16萬人次，每月車流量衝逾12萬架次。而兩個商場6月開幕後，整個YOHO系列人流預料上升15%，車流上升25%。
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