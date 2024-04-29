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一田NOVO LAND全新概念店「YATADAY」下周五開幕

新地（0016）旗下的日式超市一田早前進行重整，而位於同系樓盤屯門NOVO LAND的新店，將以全新概念店「YATADAY」形式於於5月10日正式開業，全新概念以新顏色登場，銳意打造每日超市，雲集每日必需又高質的生鮮食品、話題美食及家居好物。

「YATADAY」位於屯門NOVO WALK，佔地約3,600方呎，配合翠綠自然的簡約裝潢風格，一田特意策劃兩大開店企劃，包括設有「品味美食」、「醒神食糧」、「營養恩物」及「護理好物」四大期間限定主題的「和食日常」，以及獨家聯乘日本顧客滿意度最高的北海道人氣便利店自營品牌Secoma，搜羅逾30款北海道在地食材及當地零食於新店發售，當中包括清酒、杯麵、佐酒小食等，讓大家嚐盡北海道在地食材的魅力。

另為慶祝新店開業，一田更送上一系列驚喜彩蛋，當中包括開店限定「YATADAY環保袋」，凡於NOVO WALK店單一消費淨額滿200元或以上，即可以1元加購入手一田全新形象環保袋；同時，新店送出高達75元現金優惠券及YATA-Fans會員尊享電子優惠券；NOVO LAND住戶消費滿指定金額更尊享95折購物優惠及免費送貨服務。

 

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