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盧瀚霆聯同Duffy五一現身新城市廣場 料生意額升逾一成

各大商場積極為五一長假進行推廣，其中新地（0016）旗下新城市廣場斥資700萬元推廣費，較去年同期增加四成，並以三重連環攻勢吸引旅客及本地顧客於商場消費，包括與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦「Sweet Together」活動，展出Duffy與好友主題裝置，而Duffy及 LinaBell更會聯同Mirror成員盧瀚霆Anson Lo於五一假期的周末出席「Sweet Together」見面會。

新地代理租務部副總經理許嘉雯指，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，新城市廣場對今年五一勞動節假期的市道非常樂觀，故商場特意斥700萬元推廣費策動連串活動及優惠，其中香港迪士尼樂園人氣迪士尼朋友Duffy及 LinaBell將於5月5日聯同盧瀚霆齊齊現身，相信將可吸引大量旅客及區內、外年輕家庭客群到訪。許嘉雯亦指，新城市廣場今年亦提早於5月1日推出年度感謝祭「Just Buy Weeks」，預料推廣活動將有助帶動商場整體人流及生意額按年上升10% 及12%，當中以餐飲、影音、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。

 

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