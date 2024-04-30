ESG永續發展是美容界大趨勢，信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD，宣佈由明日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，為鼓勵顧客認識可持續發展美容，BEAUTY WORLD除了與場內以可持續發展為目標的美妝品牌推出「Green Beauty激賞優惠，還推出「美容空瓶回收獎賞企劃」，凡參與回收計劃的S⁺REWARDS會員，可賺取額外S點數及獲得指定美妝禮品獎賞。