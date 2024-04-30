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屯門市廣場BEAUTY WORLD推美容空瓶回收企劃

ESG永續發展是美容界大趨勢，信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD，宣佈由明日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，為鼓勵顧客認識可持續發展美容，BEAUTY WORLD除了與場內以可持續發展為目標的美妝品牌推出「Green Beauty激賞優惠，還推出「美容空瓶回收獎賞企劃」，凡參與回收計劃的S⁺REWARDS會員，可賺取額外S點數及獲得指定美妝禮品獎賞。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，BEAUTY WORLD一直是顧客尋覓美妝產品的熱點，今次行動配合信和集團致力減塑的方針，加上過往在公司內部推動環保回收活動亦獲得正面迴響，希望將回收概念帶入商場，集團亦有意將收集的空瓶升級再造成新產品予S⁺ REWARDS會員作為消費獎賞，預計活動舉行首6個月目標可成功回收1萬個美容空瓶，可減少碳排放量達1,050KG，等同智能手機充電5小時約42,000次。V Cycle創辦人及行政總裁史濟民指，雖然現時已有不少美妝品牌推行空瓶回收計劃，但商場作為主導提供特定位置讓市民大眾參與環保回收，相比美妝品牌能更有效推動廣泛市民積極參與回收。

 

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