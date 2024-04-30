中原地產副區域營業經理伍錦基表示，上月二手市場已消化大批筍盤，加上本月一手市場百花齊放，訂價亦相當吸引，搶去市場焦點，二手交投明顯放緩，沙田第一城4月共錄約12宗二手成交，對比上月錄53宗下跌約77.4%，平均實呎13057元水平，料下月市場持續以一手主導，二手則平穩發展。

同屬新界上車屋苑的天水圍嘉湖山莊，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑4月錄得18宗成交，較3月大跌76%，平均實呎8411元，按月亦下跌2.4%。成交量大跌原因，主要是上月撤辣後首月，買家蜂擁入市，屋苑成交暢旺，筍盤急速消化，業主不斷加價及反價，起初買家肯追價搶盤，隨著樓價明顯上升，3月底開始，買家追價態度變得審慎，4月份買家已不肯追價，故本月成交明顯放緩。另一方面，新盤市場持續升溫，不少購買力流向一手市場，元朗站新盤亦矚目登場，價錢具競爭力，相信周邊二手短期內將會冰封。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後市場氣氛即時從谷底反彈，但新盤夾擊及筍盤耗盡下，二手市場回歸正常流通量，加上本月適逢復活節及清明節長假期，大批業主及買家外遊或北上消費，而且連續2個周末天氣不穩，不少睇樓活動取消，皆拖慢4月二手交投，料五一黃金周後，樓市交投氣氛會轉活。