王美鳳又指，是次美國聯儲局已表明下一次議息6月時不大可能加息，故市場已可確認這一次加息期已終結，息率處於橫行期並等待減息時機。

至於樓市方面，王美鳳表示，政府為樓市撤辣後，市場對樓市的信心即時提振，樓市已重拾動力，各方面的購買力正在釋放，3月份樓市成交緊接撤辣後顯著彈升，4月份樓市回氣交投有所回軟，但樓市交投仍錄健康暢往流轉量；雖然美國減息步伐或有所延遲，今年本港按息亦主要處於橫行階段，但基於市場已普遍認為這次加息期已終結、及預期息率維持一段時間後將回落，故相信息率因素暫沒對樓市構成較大影響，未來息率有機會回落之預期亦添了利好因素，料今年樓市在氣氛已回暖的形勢下可維持健康流轉量。

港息方面，王美鳳認為，儘管美國未來將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故此現時按息主要為4.125%將會橫行一段時間，原因是剛過去加息周期本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。此外，現時反映銀行資金成本的港元拆息(5月2日之1個月拆息：4.34%)仍高於實際按息(現主要為4.125%)，資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

王美鳳預期，當今年美息回落港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期年底前本港按息有機會回落至4%或以下水平。

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