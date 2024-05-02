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利嘉閣按揭黃詠欣: 銀行削現金回贈 買家宜及早申貸款

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變，利嘉閣按揭代表董事總經理黃詠欣表示，聯儲局維持息率不變，同時暗示下次議息加息機會亦不大，惟通脹依然高企，短期內減息機會不大，意味第二季極大機維持息率不變，並預計需要觀察數個月才能減息，即最快都要在第三季，才出現首次減息。至於香港，雖然一個月銀行同業拆息依然高企，但是對比3月下旬一個月銀行同業拆息約4.8%，到4月下旬一個月銀行同業拆息已回落至4.2%，相信本港銀行會跟隨聯儲局維持息率不變，惟有見近日銀行對按揭市場的不積極態度，更大幅削減現金回贈以節省成本，反映銀行面對極大資金成本壓力，故預計短期內調頭減息的機會不大。

黃詠欣續指，現時銀行按揭取態不太積極，買家宜將成交期設定為3個月以上（即第三季）較為穩妥，亦宜多向幾間銀行申請按揭，並需要接受銀行削減現金回贈的事實，不要虛耗太多時間，等候提供高回贈的小型銀行批出按揭，而延誤成交期。另外，買家在銀行成功批出按揭後，宜立即安排簽訂「貸款協議書」，免得銀行突然額滿而影響成交。

 

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