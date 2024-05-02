美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變，利嘉閣按揭代表董事總經理黃詠欣表示，聯儲局維持息率不變，同時暗示下次議息加息機會亦不大，惟通脹依然高企，短期內減息機會不大，意味第二季極大機維持息率不變，並預計需要觀察數個月才能減息，即最快都要在第三季，才出現首次減息。至於香港，雖然一個月銀行同業拆息依然高企，但是對比3月下旬一個月銀行同業拆息約4.8%，到4月下旬一個月銀行同業拆息已回落至4.2%，相信本港銀行會跟隨聯儲局維持息率不變，惟有見近日銀行對按揭市場的不積極態度，更大幅削減現金回贈以節省成本，反映銀行面對極大資金成本壓力，故預計短期內調頭減息的機會不大。