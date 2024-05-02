奧海城與花藝師合作打造巨型心形花藝裝置

奧海城與AuroraBlooms合作，由花藝師設計及人手製作，以花朵為主題的巨型心型裝置及打卡場景，當中近2米高的吊掛心型裝置由超過1,000朵不同種類的花朵組成適合同家人一同打卡拍攝溫馨照片。

商場於5月11至12日特設花藝工作坊，由花藝師即場教授以玻璃小瓶盛載主花配以不同配花及葉材。。OCSTEMLab更有木製磁石相架工作坊，小朋友可以親手製作以玫瑰花為主題的木製磁石相架。

顧客於奧海城商戶以電子貨幣消費滿指定金額，更可換領thesky電影禮券或康乃馨鮮花，可向媽媽送上花朵以表心意。

屯門市廣場設歐陸式花車佈置

屯門市廣場3樓將於5月11至12日母親節引入歐陸式花車佈置，適合顧客與媽媽打卡。此外，S+REWARDS會員單筆消費滿HK$300或以上，更可換領香皂康乃馨花一束。

S+REWARDS會員消費滿3,000元或以上，即可換領「甜蜜滋味消費賞」，獲取200元美食S現金券，現金券可於指定甜點商戶使用，包括Chateraise、Royce、SmileCake&Gift、TwinkleBakerDecor及龍島。

荃新天地:陪媽媽食飯睇戲 免費送康乃馨鮮花

5月11至12日母親節週末，憑任何即日於荃新天地食肆商戶消費滿200元的有效發票或即日荃新天地英皇戲院戲票2張，可到荃新天地1期禮賓處換領康乃馨鮮花一支，為媽媽送上窩心小禮物。S+REWARDS會員出示2張荃新天地英皇戲院即日電影戲票票尾正本(折扣後合計滿100元 或以上)，連同電子貨幣付款發票，更可額外換領指定商戶20元 S現金券、商戶優惠券及namco兩局遊戲券，兼享S+REWARDS雙倍點數。

中港城、尖沙咀中心及帝國中心送即影即有相

母親節當日，中港城、尖沙咀中心及帝國中心會安排驚喜大使為到場嘆母親節聚餐的家庭拍攝即影即有相，現場會提供氣氛道具讓大家與家人享受有趣時光。由5月10日至12日期間，顧客於中港城以電子消費滿500元，即可換領價值 50元萬寧現金券。而顧客於尖沙咀中心及帝國中心食肆以電子消費滿港幣500元，即可換領指定商戶免費飲品券。