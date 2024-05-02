發展商表示，MIAMI QUAY 前臨啟德海景，可享遊艇海景、園林泳池、海濱長廊三重景致，並與啟德都會公園、空中花園等為鄰，讓住戶體驗仿如置身邁阿密的氛圍。

項目設有逾7.5萬方呎會所CLUB MIAMI、及藝術園林The Wynwood；會所由國際級設計團隊G.A Group，以罕「The Magic City、Miami」為設計主題；園林The Wynwood概念，啟廸自國際藝術盛事 Miami Art Basel，內裡珍藏MIAMI藝術大師Romero Britto與西班牙鬼才Jaime Hayon的雕塑及遊樂設施。

CLUB MIAMI 前臨九龍灣海景，當中「The Gables 戶外臨海泳池」，長約50米；另設有約25米「Lagoon Pool空內恒溫泳池」，備有按摩池、Mia. SPA尊屬空間、24小時全天候健身空間—Mia. Gym，引入高科技實況互動划艇機與跑步機，讓住戶全方位放鬆身心。

除動態設施外，CLUB MIAMI 設有3大宴會廳，當中最奢華的Villa Pinecrest玲瓏盛宴廳，配備高端廚房設備及私人遊樂室，尊享私人園林及私人泳池，打造Miami 式奢華池畔派對。

此外，會所設有多元童趣天地Jungle Island童趣遊玩區，以及其他嶄新休閒設施，包括VR Arena動感遊戲室、Movie Sunlit日照影院、桌球室及遊樂室等，讓住戶可以在全方位沉浸於MIAMI的豐富生活。

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