其他物業則仍錄蝕讓個案。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢南山村雙號村屋全幢，實用2100方呎連700方呎天台，3房間隔，外籍業主因有意離港及物業涉路權問題，終以1300萬元沽出，呎價6190元。原業主2007年3月1550萬元購入，持貨17年帳面損失250萬元或16%，連使費料實蝕約335萬元或22%。

麗港城頂層戶954萬沽 兩年實蝕16%

此外，美林物業客戶經理陳松林指出，藍田麗港城26座頂層連天台戶，實用748方呎，3房1套間隔，連天台，以954萬元成交，實呎12,754元。原業主2022年3月1060萬元購入，持貨約兩年帳面蝕約106萬元，連使費料實蝕約165萬元或約16%。

裕泰苑未補價上月11宗 歷來最旺月份

「白居二」效應下，未補價居屋二手交投持續活躍。中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌上月錄約67宗二手成交，雖較3月約77宗少10宗或約13%，但入伙不足4年的裕泰苑佔11宗，全屬未補地價個案，為屋苑歷來最多二手成交的月份，最新成交位於A座高層14室，實用569方呎3房間隔，獲白居二客468萬元承接，實呎8225元。原業主2020年313萬元向房委會一手買入，帳面升155萬元或50%。

中原地產分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區5月首日連錄約6宗成交，粉嶺牽晴間佔兩宗，其中2座中層E室，實用384方呎，兩房間隔，以430萬元易手，實呎11,198元。原業主2016年380萬元購入，持貨約8年帳面獲利約50萬元或13%。