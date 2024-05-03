地政總署昨晚回應查詢時表示，政府去年12月底公布「加強版傳統新市鎮發展模式」下原址換地的修訂安排，並在修訂安排下接納兩宗位於古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內的原址換地申請作進一步處理，其中一宗申請位於粉嶺北新發展區第10區，涉及土地面積約1公頃，申請人採傳統方式補價，並已於4月30日限期前接受換地建議書。項目落成後預計可提供約400伙住宅，補價金額將於契約修訂文件在土地註冊處註冊後，於地政署網頁公布。

4月30日前換地 補價料逾7億

新地持有的粉嶺北第10區地皮，位於同系住宅奕翠園以北，地皮面積約10.65萬方呎，該地位處地點已被劃為非工業用地，以地積比約3.66倍計，可建樓面料約38.98萬方呎。另一宗申請為嘉里持有位於古洞北第23區地皮，卻未有在限期前接受換地建議書。本報向嘉里查詢，至昨晚截稿前，嘉里未有回覆。值得一提，嘉里持有地皮面積13.68萬方呎，預計可建樓面料約57.46萬方呎，而該地近年由嘉里收購所得，當中部分於2021年中以4.978億元購入。

地政署又稱，古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內，一共有9宗原址換地申請獲接納處理，除上述兩宗申請，餘下7宗申請，有6宗申請未有在去年底限期內接受換地建議書，另外一宗申請涉及一幅現時借予政府作社區隔離設施的用地，政府現正檢視有關設施的後續安排，視乎政府歸還用地的日子，政府會再訂立接受換地基本條款建議書的限期。

資料顯示，接納換地建議書的是新世界（0017）持有粉嶺北第14區地皮，位於美景新邨對面，可建樓面逾110萬方呎。