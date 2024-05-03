moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新地粉嶺北換地 料每呎補價2000元

政府積極推進北部都會區發展，發展局去年底修訂換地安排詳情，其中新地（0016）持有的粉嶺北第10區地皮，以及嘉里（0683）2021年購入的古洞北第23區地皮，獲政府接納作進一步處理，不過只得新地接納換地建議，並採傳統方式補地價。據悉，每方呎補價約2000至2300元，以可建樓面近40萬方呎計，料補價金額約7.79億至8.96億元。

地政總署昨晚回應查詢時表示，政府去年12月底公布「加強版傳統新市鎮發展模式」下原址換地的修訂安排，並在修訂安排下接納兩宗位於古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內的原址換地申請作進一步處理，其中一宗申請位於粉嶺北新發展區第10區，涉及土地面積約1公頃，申請人採傳統方式補價，並已於4月30日限期前接受換地建議書。項目落成後預計可提供約400伙住宅，補價金額將於契約修訂文件在土地註冊處註冊後，於地政署網頁公布。

4月30日前換地 補價料逾7億

新地持有的粉嶺北第10區地皮，位於同系住宅奕翠園以北，地皮面積約10.65萬方呎，該地位處地點已被劃為非工業用地，以地積比約3.66倍計，可建樓面料約38.98萬方呎。另一宗申請為嘉里持有位於古洞北第23區地皮，卻未有在限期前接受換地建議書。本報向嘉里查詢，至昨晚截稿前，嘉里未有回覆。值得一提，嘉里持有地皮面積13.68萬方呎，預計可建樓面料約57.46萬方呎，而該地近年由嘉里收購所得，當中部分於2021年中以4.978億元購入。

地政署又稱，古洞北/粉嶺北新發展區（餘下階段）範圍內，一共有9宗原址換地申請獲接納處理，除上述兩宗申請，餘下7宗申請，有6宗申請未有在去年底限期內接受換地建議書，另外一宗申請涉及一幅現時借予政府作社區隔離設施的用地，政府現正檢視有關設施的後續安排，視乎政府歸還用地的日子，政府會再訂立接受換地基本條款建議書的限期。

資料顯示，接納換地建議書的是新世界（0017）持有粉嶺北第14區地皮，位於美景新邨對面，可建樓面逾110萬方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款