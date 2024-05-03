中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，撤辣後發展商加快推售新盤，而且開價克制，吸引用家及投資者入市，銷情熾熱，刺激一手登記飆升至逾3000宗高水平。她又指，今年首4個月一手私人住宅登記錄6,463宗，已達2023年全年10,682宗的六成，估計2024年全年一手買賣會擺脫2022年及2023年連續2年僅約1萬宗的10年低水平。

至於上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄9,880宗，總值839.35億元，較3月的5,013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。整體住宅樓宇買賣登記，4月份共錄8,551宗及774.56億元，較3月的3,971宗及300.62億元，分別大幅上升1.15倍及1.58倍，登記宗數創2012年10月8,714宗後的138個月、即約11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、即近3年新高。

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