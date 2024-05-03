moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

上月一手私宅買賣登記金額首破400億創新高

新盤市場暢旺，帶動整體樓宇買賣合約登記上升。土地註冊處料顯示，今年4月份一手私人住宅樓宇買賣合約登記共3,619宗，涉442.9億元。翻查資料，登記金額為首度突破400億元大關，並超越2017年4月386.3億元高位，創1995年7月有記錄以來、即近29年的按月歷史新高，對比今年3月份，一手私宅錄1,488宗及137.1億元，分別上升1.43倍及2.23倍。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，撤辣後發展商加快推售新盤，而且開價克制，吸引用家及投資者入市，銷情熾熱，刺激一手登記飆升至逾3000宗高水平。她又指，今年首4個月一手私人住宅登記錄6,463宗，已達2023年全年10,682宗的六成，估計2024年全年一手買賣會擺脫2022年及2023年連續2年僅約1萬宗的10年低水平。

至於上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄9,880宗，總值839.35億元，較3月的5,013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。整體住宅樓宇買賣登記，4月份共錄8,551宗及774.56億元，較3月的3,971宗及300.62億元，分別大幅上升1.15倍及1.58倍，登記宗數創2012年10月8,714宗後的138個月、即約11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、即近3年新高。

 

 

其他報道

本月新盤成交55宗 名日‧九肚山連售兩伙4房吸金4740萬

海之戀1房760萬沽 7年帳賺逾一成

杏花邨4月錄28成交  兩房22年升值兩倍 

新地粉嶺北換地 料每呎補價2000元

林建岳家族2.2億沽MAY TOWER複式破紀錄

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款