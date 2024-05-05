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新地15商場五一生意額料錄雙位數升幅

為迎內地五一長假商機，新地（0016）旗下15商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場等，早前加推多個消費獎賞優惠，總值逾千萬元，料5月1日至5日期間，人流及生意有近雙位數字增長。

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，今年五一黃金周的旅遊模式仍以精華遊為主，各區商場的打卡裝飾位最方便旅客打卡，如大埔超級城的《春日秘密花園》就受喜愛郊遊的內地客歡迎；apm則在節日裝飾設AR影相機吸引不少年輕客人排隊影相、印相。為令場內熱鬧氣氛浪接浪，旗下五大商場於周五、周六在中庭直播花劍世界盃精華賽事，不單方便市民支持體壇盛事，也讓旅客體驗本地在商場睇賽事的獨特文化。

消費方面，馮又指，旅客消費心態最想「花得抵」，所以旗下商場的抵買攻略最受旅客歡迎，有客人為賺更多獎賞而計準銀碼、重複消費換禮，而5天黃金周天雨多，旅客在觀光後傾向在商場一站式室內購物、玩樂、飯局約會等，不少港人為避內地出行高峰，也多留港消費，令場內更見人潮。當中以影音電器如手機、潮流耳機等、生活精品、美妝等最受歡迎，而餐飲商戶成績亦不錯，每逢飯點均見人龍，料5月1日至5日期間，15大商場人流及生意有近雙位數字增長。

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